Erdoğan, terörle mücadelede 'istikrar' mesajı verdi

Konuşmasına, programın düzenlenmesinden dolayı İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına teşekkür ederek başlayan Erdoğan, konuşmasında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yaşanan yangına da değindi.

'Kimin İhmali ve Kusuru Varsa Hepsinin Üzerine Gideceğiz'

Erdoğan, ''Biliyorsunuz dün İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir yangın faciası yaşadık. Maalesef bu faciada, rızkının peşinde koşan 29 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yangında vefat eden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralımıza acil şifalar temenni ediyorum. Faciayla ilgili gerekli idari ve adli tahkikat hemen başlatılmış, bu kapsamda 9 kişi gözaltına alınmıştır. Belediye dahil böyle büyük bir acının yaşanmasında kimin sorumluluğu, ihmali, kusuru varsa, hepsinin de üzerine kararlılıkla gidilecektir.'' dedi.

'Demokrasiye Gölge Düşürücü Bir Olay Yaşanmadı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 1 yıldaki üçüncü seçimin 31 Mart Pazar günü başarıyla tamamlandığını belirtti. Demokrasiye gölge düşürecek hiçbir üzücü olayın yaşanmadığını söyleyen Erdoğan, bazı şehirlerde bölücü örgüt sempatizanlarının provokasyonlarının emniyet mensuplarının gayretleriyle boşa çıkarıldığını ifade etti. Bu münferit hadiselerin dışında seçimin huzur içinde geçtiğini vurgulayan Erdoğan, demokrasinin gücünü bir kez daha gösterdiğini belirtti.

"Millet olarak, Türk demokrasisinin olgunluğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterme fırsatı bulduk. Buradan sizlerin şahsında, seçimlerin suhuletle gerçekleştirilmesi için fedakarca çalışan tüm güvenlik güçlerimizi canıgönülden tebrik ediyorum. Emekleriniz, gayretleriniz ve sabrınız için, ülkem ve milletim adına, her birinize teşekkür ediyorum. Bu seçimler, milli iradenin gücünün yanı sıra her seçim döneminde gündeme getirilen kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koymuştur.

Sonuçlar umdukları gibi çıkmayınca sandığın itibarına zarar veren iddialarda bulunanların bir daha bu tür basit ve kolaycı yollara tevessül etmeyeceklerine inanıyorum. Bunu da ülkemiz, milletimiz ve gelecek kuşaklar adına değerli bir kazanım olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Şu gerçeği herkesin kabullenmesi ve içselleştirmesi önem taşıyor. Türkiye hangi kökene, meşrebe, partiye mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamının ortak yuvası, ortak vatanıdır."

'Teröre Karşı Çok Başarılı Bir Mücadele Yürütüyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün ülke için önemli bir tehdit olduğunu vurgulayarak, PKK'dan FETÖ'ye, DEAŞ'tan DHKP/C'ye kadar tüm terör örgütlerinin milletin düşmanı olduğunu belirtti.

Hükümetin teröre karşı etkin bir mücadele yürüttüğünü ve terörün yok edilmesi stratejisinin meyvelerini topladıklarını ifade etti. Ayrıca, kesintisiz operasyonlar sayesinde bölücü terör örgütünü bitme noktasına getirdiklerini de bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye ve Irak'taki harekatlarımızla da DEAŞ ve PKK-YPG terör örgütlerini sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Attığımız bu olumlu adımları inşallah azimle sürdüreceğiz. Türkiye'nin ve bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığını, dost düşman herkese göstermekte kararlıyız. Son seçimlerle birlikte bu kararlılığımız daha da perçinlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.