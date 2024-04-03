CHP'li vekillerden Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılmasına tepki

Yeniden sayımın devam ettiği Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu önünde açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Engin Altay, 'Gaziosmanpaşa'daki hukukla Arnavutköy'deki ve Pendik'teki hukukun ayrı çalışması bir garabet.' dedi.

'Hukuk Gaziosmanpaşa'da Ayrı, Arnavutköy'de ve Pendik'te Ayrı İşliyor'

Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu önünde devam eden yeniden sayım süreci hakkında bilgi veren CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, süreci özetledi. Altay, AK Parti'nin Gaziosmanpaşa seçimlerine yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından il seçim kurulunun kararını onayladığını belirtti. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan itirazın sonucunu beklediğini ifade etti. Altay, partisinin seçimlerden birinci parti olarak çıktığını ve Gaziosmanpaşa'yı kazandığını vurgulayarak, kazanan partinin olgunluk göstermesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, farklı ilçelerde benzer gerekçelerle yapılan itirazların üzücü olduğunu ve Türk hukuk sistemi açısından endişe verici olduğunu belirtti.

Sayımın bu hızla devam etmesi halinde yarın gece biteceğini belirten Altay, "Yani ‘bu buna gerek var mıydı?’ derseniz, ben itiraz falan buna bir şey demiyorum. Ama buradaki hukukla Arnavutköy'deki ve Pendik'teki hukukun ayrı çalışması bir garabet. Hele Van'daki hukuk başlı başına bir kepazelik" dedi.

Altay bundan sonraki sürece ilişkin ise şu bilgiyi verdi:

"Biz şöyle çalışacağız; Cumhuriyet Halk Partisi bu sayım bitene kadar ilçe örgütümüzün yanı sıra iki milletvekili ve iki parti meclisi üyesi sürekli bu salonda olacak, çalışmaları arkadaşlarımızın, örgütümüzün ve sandık kurulunun çalışmalarını takip edecekler. Partili arkadaşlara tekrar söylüyorum. Hiçbir endişeye gerek yok. Ama partili arkadaşlarımın burada beklemesi de en doğal demokratik haklarıdır. Doğal olarak verdikleri oy namustur. Oylarının ve onların partiye kazandırdığı oyların da korunması adına burada nöbet görevi, ne dersek diyelim ya da takip diyelim. Bu yapılacak. Emniyet kuvvetleriyle bir sorun yok. Onlar da anlayışlılar. Partilere belli bir kontenjan verilmişti, salona girilme noktasında, görevliler alınıyor. Biz milletvekilleri için zaten sorun yok. Arbede olması doğru değildi, iki taraf bakımından da gerek yok. Her konuyu konuşarak, tartışarak çözmek zorundayız"