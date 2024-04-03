CHP'den genel seçime ilişkin 'kampanya' mesajı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde başkan seçilen Hüseyin Can Güler, mazbata töreninin ardından yaptığı konuşmada, 'Şimdi bugünden itibaren bize düşen, ilk yapılacak genel seçimlerde partimizi iktidara taşımak için o seçimin kampanyasını bugünden başlatmaktır' dedi.

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CHP'den genel seçime ilişkin 'kampanya' mesajı

Hüseyin Can Güler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde başkan seçildikten sonra mazbatasını aldı. Mazbata töreninin ardından yaptığı konuşmada, CHP'ye destek veren seçmenlere teşekkür etti ve partisini iktidara taşıma hedefiyle kampanyayı başlattıklarını belirtti.

Çankaya Belediye Başkanı Güler, mazbata töreninin ardından belediye binası önünde konuşan Güner, genel seçimlere ilişkin CHP içinden mesaj verin ilk isim oldu.

Güner, açıklamasında şu sözlere yer verdi;

'Çankaya'da da Ankara'da da, Türkiye'de de seçmenlerimiz CHP’ye büyük bir destek verdi. Bizlere inandı, güvendi. Şimdi bugünden itibaren bize düşen ilk yapılacak genel seçimlerde partimizi iktidara taşımak için o seçimin kampanyasını bugünden başlatmaktır. Biz bugün burada aynı zamanda bu kampanyayı başlatıyoruz. Ne zaman yapılırsa yapılsın o genel seçimle partimizi iktidar yapacağız.'

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