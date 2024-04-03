Van'da Abdullah Zeydan için yürümeye çalışan vatandaşlara polisten müdahale

Yerel seçimlerde yüzde 55 oy almasına rağmen DEM Parti Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayı Abdullah Zeydan'ın adaylığının il seçim kurulu tarafından iptal edilmesi ve mazbatasının ikinci sıradaki AKP adayına verilmesi kararı, toplumda büyük bir tepkiye neden oldu. Seçmenler, demokratik hakların gasp edildiği, adaletsiz bir uygulama olarak gördükleri bu karara karşı çeşitli platformlarda seslerini yükseltiyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç'un yasaklama kararına rağmen yürümeye çalışan ve uyarılara rağmen dağılmayarak slogan atan gruba polis müdahale etti.