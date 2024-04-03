Karamollaoğlu'ndan AKP iktidarına 'Van' tepkisi: Milli iradeyi yok saymaktır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimeleri'nde yüzde 55.48 oy alarak Van'ın başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan’ın jet hızıyla görevden alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

'Bu Milli İradeyi Yok Saymaktır'

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, X hesabından, Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasına tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, “AK Parti iktidarının demokrasi ve adalet anlayışında bir tutarsızlık var. Seçilmiş bir belediye başkanını seçimden iki gün önce yapılan bir manipülasyon neticesinde yargı eliyle ‘siyasi yasaklı’ hale getirmek; milli iradeyi yok saymaktır. Van halkı kararını vermiş, başkanını seçmiştir. YSK'nın ‘olur’ dediğine, yargının ‘olmaz’ demesi devletin kurumları arasındaki zaafiyeti göstermiştir. Bu tutum hiçbir şekilde kabul edilemez” dedi.