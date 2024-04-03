DEM Parti'nin YSK Temsilcisi Tiryaki duyurdu: Mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verildi

Van İl Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 55.48 oy alarak seçilen Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan yerine yüzde 27.15 oy alan AKP'nin adayı Abdulahat Arvas'a mazbatanın verilmesi kararını almıştı.

Ancak DEM Parti, bu kararın iptali için YSK'ya başvuruda bulundu. YSK da DEM Parti'nin başvurusunu gündemine aldı. Bu gelişmelerin ardından seçim süreci ve mazbata dağıtımı konusunda yeni bir süreç başlamış oldu.

DEM Parti'nin YSK Temsilcisi Tirkayi Duyurdu

DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki: "YSK, oyçokluğuyla itirazımızı kabul etti. Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı ve mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Tuncer Bakırhan'da X hesabından yaptığı paylaşımda, 'Olması gereken oldu ve Van halkının iradesi hayat buldu. Hayırlı olsun.' açıklamasında bulundu.