Muş'ta 3 gün eylem yasağı ilan edildi

Muş Valiliği, kentte 3 gün eylem yasağı ilan etti.

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Muş'ta 3 gün eylem yasağı ilan edildi

Muş Valiliği, kentte toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Dün de Siirt, Bitlis ve Şırnak'ta valilik kararıyla 15 gün yasak kararı alınmış, Siirt'in Pervani ilçesinde ikinci bir uyarıya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "terör örgütlerine müzahir kesimlerce operasyonlar bahane edilerek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine dönüşebileceği" öne sürüldü.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamıyla milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Valilik makamının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç, ilimiz sınırları içinde tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler 4 Nisan saat 00.01'den 6 Nisan saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır."

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