Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye’nin kuzeydoğusu ile bugün zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunun yer yer yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bugün zamanla doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bugün zamanla kuzey ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bugün zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.