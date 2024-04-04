ABB'den kadınlara ücretsiz ped desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi "Aylık Döngünüze 1 Paket Hijyenik Ped Desteği Bizden" sloganıyla kadınlara ped desteği yapılacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
ABB'den kadınlara ücretsiz ped desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın Dayanışma Merkezi, kadınlara ayda bir defa 1 paket hijyenik ped desteği sağlanacağını duyurdu.

Proje, "Aylık Döngünüze 1 Paket Hijyenik Ped Desteği Bizden" sloganıyla başlatıldı.

ABB Kadın Dayanışma Merkezi, kadınlara ayda bir defa 1 paket hijyenik ücretsiz ped desteği sunacağını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Kadınların, pedlerini ABB Kadın Dayanışma Merkezi'nden ücretsiz olarak alabileceği bildirildi. Bu kampanya, 2022 yılında da kadınların hijyenik pede erişebilirliğin artması için hayata geçirilmişti.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi
Son Güncelleme:
Mayıs ayına çok hızlı girecekler. Mayıs'ta zengin olacak 4 burç belli oldu Mayıs ayına çok hızlı girecekler. Mayıs'ta zengin olacak 4 burç belli oldu
Meteoroloji acil olarak uyardı! Yağış beklenen iller belli oldu Meteoroloji acil olarak uyardı! Yağış beklenen iller belli oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu: "Çember-16" operasyonlarında 2 bin 66 firari yakalandı "Çember-16" operasyonlarında 2 bin 66 firari yakalandı
YSK Başkanı Ahmet Yener'den Van açıklaması: Karar bugün yazılacak YSK Başkanı Ahmet Yener'den Van açıklaması: Karar bugün yazılacak
ÇOK OKUNANLAR
1 oy farkla kaybeden AKP itiraz etti, ilçe seçim kurulu karar verdi: Seçim yenilenecek 1 oy farkla kaybeden AKP itiraz etti, ilçe seçim kurulu karar verdi
CHP'li Sercan Okur mazbatasını aldı, makam odasının kapısını söktü Mazbatasını aldı, makam odasının kapısını söktü
AKP'li Hayati Yazıcı'nın YSK'nın Van kararına desteği kısa sürdü AKP'li Hayati Yazıcı'nın YSK'nın Van kararına desteği kısa sürdü
Yeni yerli otomobilin fiyatları belli oldu Yeni yerli otomobilin fiyatları belli oldu
İYİ Parti'de Buğra Kavuncu'nun ardından Burak Akburak da görevi bıraktı İYİ Parti'de bir isim daha görevi bıraktı