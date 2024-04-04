ABB'den kadınlara ücretsiz ped desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın Dayanışma Merkezi, kadınlara ayda bir defa 1 paket hijyenik ped desteği sağlanacağını duyurdu.

Proje, "Aylık Döngünüze 1 Paket Hijyenik Ped Desteği Bizden" sloganıyla başlatıldı.

ABB Kadın Dayanışma Merkezi, kadınlara ayda bir defa 1 paket hijyenik ücretsiz ped desteği sunacağını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Kadınların, pedlerini ABB Kadın Dayanışma Merkezi'nden ücretsiz olarak alabileceği bildirildi. Bu kampanya, 2022 yılında da kadınların hijyenik pede erişebilirliğin artması için hayata geçirilmişti.

Hijyenik ped erişimi her kadının hakkı.💜

📣 Aylık Döngünüze 1 Paket Hijyenik Ped Desteği Bizden!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi olarak kadınlara "Ayda Bir Defa 1 Paket Hijyenik Ped" desteği sağlıyoruz. Hijyenik pedinizi ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. pic.twitter.com/fXszPn2epc — Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi (@abb_kadin) April 3, 2024

Kaynak: ANKA