Mersin'de İki Kardeşe Acı Veda: Yan Yana Toprağa Verildiler

Mersin’in Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi’nde meydana gelen ve bir aileyi yok olma eşiğine getiren olay tüm kenti yasa boğdu. Karaman Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Musa Tülü (38), hamile eşi Ebru (33) ve çocukları ile birlikte gittiği memleketinde şüpheli bir zehirlenme vakası ile felaketi yaşadı.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi’ne başvuran aileden önce 5 yaşındaki Ömer Selim, ardından 8 yaşındaki ablası Azra Tülü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Durumları ağır olan anne ve baba ise acil müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

BABA HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Polis memuru Musa Tülü hayati tehlikeyi atlatarak normal servise alındı. Ancak hamile olan anne Ebru Tülü’nün yoğun bakımdaki kritik bekleyişi devam ediyor. Tedavileri süren anne ve baba, evlatlarının cenaze törenine katılamadı.

YAN YANA SON YOLCULUK

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Tekmen Mahallesi’ne getirilen iki kardeş için Paşa Konağı Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Protokol ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, Azra ve Ömer Selim’in naaşları gözyaşları ve dualar eşliğinde yan yana toprağa verildi.

TAVUK MU, KİMYASAL MI?

Öte yandan jandarma ve sağlık ekipleri facianın nedenini çözmek için çalışmalara devam ediyor. Ailenin kaldığı evde incelemeler tamamlanırken, numuneler laboratuvara gönderildi. İlk bulgular gıda zehirlenmesi (tavuk tüketimi iddiası) üzerinde yoğunlaşsa da, kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecek.

Kaynak: İHA