Mersin'de İki Kardeşe Acı Veda: Yan Yana Toprağa Verildiler

Karaman’dan tatil için Mersin’e giden polis memuru ve ailesi, şüpheli bir zehirlenme vakasıyla felaketi yaşadı. 5 ve 8 yaşındaki iki kardeşin naaşları gözyaşları içinde defnedilirken, yoğun bakımdaki hamile anne ve hayati tehlikeyi atlatan babanın tedavisi sürüyor.

Son Güncelleme:
Mersin'de İki Kardeşe Acı Veda: Yan Yana Toprağa Verildiler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi’nde meydana gelen ve bir aileyi yok olma eşiğine getiren olay tüm kenti yasa boğdu. Karaman Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Musa Tülü (38), hamile eşi Ebru (33) ve çocukları ile birlikte gittiği memleketinde şüpheli bir zehirlenme vakası ile felaketi yaşadı.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi’ne başvuran aileden önce 5 yaşındaki Ömer Selim, ardından 8 yaşındaki ablası Azra Tülü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Mersin'de İki Kardeşe Acı Veda: Yan Yana Toprağa Verildiler - Resim : 1

Durumları ağır olan anne ve baba ise acil müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

BABA HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Polis memuru Musa Tülü hayati tehlikeyi atlatarak normal servise alındı. Ancak hamile olan anne Ebru Tülü’nün yoğun bakımdaki kritik bekleyişi devam ediyor. Tedavileri süren anne ve baba, evlatlarının cenaze törenine katılamadı.

Mersin'de İki Kardeşe Acı Veda: Yan Yana Toprağa Verildiler - Resim : 2

YAN YANA SON YOLCULUK

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Tekmen Mahallesi’ne getirilen iki kardeş için Paşa Konağı Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Protokol ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, Azra ve Ömer Selim’in naaşları gözyaşları ve dualar eşliğinde yan yana toprağa verildi.

Mersin'de İki Kardeşe Acı Veda: Yan Yana Toprağa Verildiler - Resim : 3

TAVUK MU, KİMYASAL MI?

Öte yandan jandarma ve sağlık ekipleri facianın nedenini çözmek için çalışmalara devam ediyor. Ailenin kaldığı evde incelemeler tamamlanırken, numuneler laboratuvara gönderildi. İlk bulgular gıda zehirlenmesi (tavuk tüketimi iddiası) üzerinde yoğunlaşsa da, kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecek.

Mersin'de Zehirlenme Faciası: İki Kardeşin Ölmeden Önce Yürek Yakan Fotoğrafı Ortaya ÇıktıMersin'de Zehirlenme Faciası: İki Kardeşin Ölmeden Önce Yürek Yakan Fotoğrafı Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Mersin zehirlenme Cenaze
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Beylikdüzü'nde Otomobilde Sır Ölüm: 'İntihar' Dendi, Gerçek Bambaşka Çıktı Beylikdüzü'nde Otomobilde Sır Ölüm: 'İntihar' Dendi, Gerçek Bambaşka Çıktı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Eylem Tok’un 'Helalleştik' Mektubuna Acılı Babadan Yanıt: 'Evladımı Satacak Kadar Alçalmadım!' Eylem Tok’un 'Helalleştik' Mektubuna Acılı Babadan Yanıt: 'Evladımı Satacak Kadar Alçalmadım!'
ÇOK OKUNANLAR
Savunma Sanayiinde Dev Arena: SAHA 2026 Kapılarını Açtı, Hedef 8 Milyar Dolar Savunma Sanayiinde Dev Arena: SAHA 2026 Kapılarını Açtı, Hedef 8 Milyar Dolar
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yıllardır Ücret Alınmıyordu, Artık Her Yıl Zamlanacak! Kimler Muaf Olacak? Yıllardır Ücret Alınmıyordu, Artık Her Yıl Zamlanacak! Kimler Muaf Olacak?
Bahçeli'den 'CHP'ye Mutlak Butlan' Çıkışı: Müsaade Edilmemesini Temenni Ederiz Bahçeli'den 'CHP'ye Mutlak Butlan' Çıkışı
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 1,6 Milyar Liralık Kirli Parayı Yöneten Örgüte Ağır Darbe Kirli Para Trafiğini Yöneten Örgüte Ağır Darbe
Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: O Ürünlerin Satışı Yasaklanıyor Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: O Ürünlerin Satışı Yasaklanıyor