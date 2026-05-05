Eylem Tok’un 'Helalleştik' Mektubuna Acılı Babadan Yanıt: 'Evladımı Satacak Kadar Alçalmadım!'

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 gecesi yaşanan ve Oğuz Murat Aci’nin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası oğlu Timur Cihantimur ile ABD’ye kaçan yazar Eylem Tok, tutuklu bulunduğu cezaevinden yazdığı mektupla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Tok’un "yasal varislerle sulh yaptık" sözlerine, baba Özer Aci’den yalanlama geldi.

'İKİ YIL SONRA MI AKLIN BAŞINA GELDİ?'

Eylem Tok’un mektubunda sürekli kendi oğlunun iyiliğinden ve eğitiminden bahsetmesine tepki gösteren Özer Aci, "Hep benim çocuğum, benim çocuğum... Peki bizim çocuğumuz kötü müydü? Benim bir buçuk yaşında yetim kalan torunum kötü mü? Kendi evladı yaşıyor, şükretsin. Ben her gün mezarlıktayım" sözleriyle adalet arayışındaki kararlılığını vurguladı.

‘HELALLEŞME’ DEĞİL ‘PARA’ İDDİASI

Tok’un "yasal varislerle anlaştık" ifadesine açıklık getiren acılı baba, bu durumun bir yıl önce gerçekleşen bir para ödemesi olduğunu öne sürdü. Aci, "Yasal varis dediği bir buçuk yaşındaki çocuk ve eşi. Biz kan bağı varisleriyiz. Benimle ne bir irtibat kurdular ne de helalleştiler. Ben oğlumun maddi ve maneviyatını satacak kadar alçalmadım. Paraya da ihtiyacım yok" dedi.

'TELEFONU ALMADIM' YALANINA RAPORLU KANIT

Eylem Tok’un mektubundaki "Olay yerine gitmedim, yaralıların telefonunu almadım" savunmasını da sert bir dille eleştiren Özer Aci, gerçeklerin raporlarda gizli olduğunu hatırlattı.

Aci, "Utanmadan 'telefonu almadım' diyor. Peki o telefon senin şoförün tarafından polise nasıl teslim edildi? Senin aracından nasıl çıktı? İnsani bir davranış sergileseydin, oğlum bugün hayatta olabilirdi. Benim çocuğum 81 dakika sonra hastaneye ulaştı" ifadelerini kullandı.

HESAP GÜNÜ 13 TEMMUZ

Eylem Tok’un vicdan rahatlatma çabalarının hukuki bir karşılığı olmadığını belirten Özer Aci, davanın sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi. ABD’deki iade süreci devam eden Eylem Tok’un bir sonraki mahkemesi 13 Temmuz’da görülecek.

Kaynak: İHA