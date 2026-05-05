Mersin'de Zehirlenme Faciası: İki Kardeşin Ölmeden Önce Yürek Yakan Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Ömer Selim ve ablası 7 yaşındaki Azra Tülü'nün hastanede çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı. Çocukların hamile olduğu öğrenilen annesi 33 yaşındaki Ebru ve 39 yaşındaki babası Musa Tülü'nün tedavisi sürüyor.

Kahreden olay Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Musa Tülü (39), eşi Ebru (33), çocukları Azra (7) ve Ömer Selim (4) ile 3 gün önce memleketine geldi.

GECE RAHATSIZLANDILAR

Musa Tülü ve ailesi, annesinin yaşadığı evin ikinci katında kalırken gece rahatsızlanıp kusma ve mide bulantısı şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Aileden önce Ömer Selim, ardından Azra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ve baba ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ÖN OTOPSİDE ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Hamile olduğu öğrenilen anne ile babanın yoğun bakımda tedavisi sürerken, hayatını kaybeden kardeşlerin ön otopsi işlemi yapıldı.

Rahatsızlanma ve ölüm sebebi henüz belirlenemezken, cenazeler Mersin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Öte yandan jandarma ekipleri tarafından Tülü çiftinin kaldığı evde ilk incelemeler tamamlandı. İnceleme sonrasında evin girişi şeritle kapatıldı.

OTOPSİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

2 çocuğun ölümüne, anne ile babanın yoğun bakıma kaldırılmasına neyin sebep olduğunun otopsi işlemlerinin ardından belirlenmesinin beklendiği bildirildi.

YÜREK YAKAN SON FOTOĞRAF

Öte yandan çocukların ölmeden önce hastanedeki fotoğrafları da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

