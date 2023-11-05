Memleket Partisi'nin il başkanlığı çalındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da Memleket Partisi’nin il başkanlığı olarak kullandığı konteynerin çalındığı ortaya çıktı.

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Memleket Partisi'nin il başkanlığı çalındı

Memleket Partisi'nin Hatay'da il başkanlığı binası olarak kullandığı konteyner çalındı.

İl Başkanı Halil Kılıç konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Halil Kılıç'ın açıklaması şöyle:

“Yazıklar olsun, Memleket Partisi Hatay İl Başkanlığı konteyneri çalınmıştır. Bu işi yapan veya yaptıranlara lanet olsun. Bizi böyle mi durdurmak istiyorsunuz. Çadır kurarız; hiçbir zaman yılmayız, yıldıramazsınız. Bu biline. Emniyet güçlerine gerekli şikayetlerimizi yaptık” paylaşımıysa sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kılıç, “Memleket Partisi Hatay İl Başkanıyım. Biliyorsunuz 6 Şubat depremiyle il başkanlığımız yıkıldı. Altınözü kurucu ilçe başkanlığından il başkanlığı görevine atandım, genel merkez tarafından. İl başkanlığımızın merkezde olmasını istedik. Antakya’da il başkanlığımız için konteyner koyduk. Diğer siyasi partilerde yan tarafta gördüğünüz gibi diğer siyasi partilerin il başkanlıkları da var burada. Maalesef bizim il başkanlığımız çalındı. Bizim il başkanlığımız Altınözü’ndeydi, ilçe başkanlığımızla birlikte faaliyet gösteriyorduk. Buraya gelip konteynerimizi koyduk, konteyner geldiğimizde yoktu. Dört gün falan arayla görmedik yani. Konuyla ilgili direkt karakola gittik, şikayetçi olduk”

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