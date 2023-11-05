İYİ Partili Erdem: CHP'deki umut bütün muhalefet seçmenine umut demek

İYİ Partili Bahadır Erdem, CHP Kurultayı'nı değerlendirirken, 'umut' vurgusu yaptı, Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i kutladı.

İYİ Partili Erdem: CHP'deki umut bütün muhalefet seçmenine umut demek

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, CHP Kurultayı'na ilişkin yaptığı açıklamada, Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i kutladı.

"Ana muhalefet partisindeki umut bütün muhalefet seçmenine de umut demektir" ifadelerini kullanan Erdem, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türk siyasetindeki en zor işi başaran ve değişimi gerçekleştirerek CHP’nin kuruluşunun 100. Yılındaki Kongrede genel başkan seçilen sayın Özgür Özel’i @eczozgurozel kutluyorum. Bu değişimi gerçekleştiren sokağı ve milleti dinleyen CHP delegelerini ve @herkesicinCHP kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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