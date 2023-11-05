Türkan Elçi’den Kılıçdaroğlu’na teşekkür

Genel başkanlık seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti ile CHP’ye geldiğini söyleyen İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, “Yaşanan yenilgilerin, yıllarca yapılan değerli çalışmaları değersizleştirmeyeceğini, bir hakkın teslimi konusunda vefa sahibi biri olarak sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkürlerimi bildiriyorum” dedi.

Öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık yarışını kaybettiğini hatırlattı, “Kazanamayan birinin yenilgisinin ardından onu desteklemiştim demek bugünkü siyasetçi profiline uygun bir dil değil, farkındayım” dedi.

'VEFA SAHİBİ BİRİ OLARAK...'

Elçi şunları kaydetti:

“Evet, ben her hâlükârda Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledim, çünkü malumunuz bir siyasi partide mücadeleme devam etmem Sayın Kılıçdaroğlu’nun daveti ile başlamıştı. Kendilerinin mütedeyyin, sol dünya görüşlü fark etmeksizin, hiçbir etnik köken ayırımı yapmadan demokrasi çatısı altında bizleri bir arada buluşturma gibi bir tahayyülü vardı. Demokrasi ve hukuka inanan şiddet karşıtı biri olarak, bu tahayyülün benim de tahayyülüm olduğunu ve bunu desteklediğimi belirtmekte beis görmüyorum. Gün geçtikçe ayrışan, farklı kutuplara doğru bölünen toplumu bir araya getirme amacımızın karşılık bulamamasını esefle karşıladığımı belirtmek isterim. Aynı zamanda yaşanan yenilgilerin, yıllarca yapılan değerli çalışmaları da değersizleştirmeyeceğini, bir hakkın teslimi konusunda vefa sahibi biri olarak sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkürlerimi bildiriyorum.”

Elçi, bulunduğu mecrada inandığı değerler için mücadelesine devam edeceğini belirterek genel başkanlığa seçilen Özgür Özel’i de kutladı, yeni görevinde başarılar diledi.