İsrail yine mülteci kampını bombaladı; Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail’in Gazze’de çok sayıda sivilin sığındığı mülteci kamplarına saldırıları sürüyor.

İsrail’in Bureyc Mülteci Kampı’nı bugün hava saldırısıyla vurduğu, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, saldırıda çok sayıda binanın yerle bir olduğunu belirterek “İsrail mülteci kamplarına sistematik saldırı düzenliyor” ifadelerini kullandı.

Bazı kaynaklar ölü sayısının en az 20 olduğunu, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.