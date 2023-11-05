Fatih Altaylı ağlayarak Atatürk'ü oynayan Aras Bulut İynemli'ye sarıldı

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında yayınlanan programda 'Atatürk' filminin oyuncuları ve yönetmenini konuk etti. Filmden bahsettiği sırada ağlayan Altaylı, filmde Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli'ye sarıldı.

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Fatih Altaylı ağlayarak Atatürk'ü oynayan Aras Bulut İynemli'ye sarıldı

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında yayınlanan programda 'Atatürk' filminin oyuncularından Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Sarp Akkaya ile yönetmeni Mehmet Ada Öztekin'i konuk etti. Altaylı filmden bahsettiği sırada duygulanarak ağlayınca filmde Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli ile birbirlerine sarıldılar.

Filmin kendisinde bıraktığı etkiden dolayı duygulandığını anlatan Altaylı, programın ilerleyen dakikalarında gözyaşlarına hakim olamadı.

“Filmi hatırladıkça hala gözlerim doluyor” diyen Fatih Altaylı sözlerine devam edemedi. Röportaja ara vermek zorunda kaldıkları sırada İynemli, “Abi sarılabilir miyim sana?” diyerek izin istedi. Bu sırada Altaylı, “Çok iyi film çekmişsiniz” sözleriyle kendini toplarken ikili oturdukları yerden kalkarak kucaklaştı.

Duygu dolu anlarda Songül Öden’in “Benim hormonlarım var, lütfen ağlamayın, devam ettiremeyiz” sözleri stüdyodakileri güldürdü.

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Fatih Altaylı Aras Bulut İynemli Mustafa Kemal Atatürk
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