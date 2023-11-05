İncirlik Üssü’ne girmeye çalışan gruba polis müdahale etti

İsrail ve ABD'yi protesto etmek için İncirlik Üssü önünde eylem yapan kalabalıktan bir grup üsse girmeye çalışınca polis müdahale etti. Protesto eylemlerini başını İHH'nın çektiği hükümete yakın gruplar organize ediyor.

İncirlik Üssü’ne girmeye çalışan gruba polis müdahale etti

Hükümete yakınlığıyla bilinen İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın başını çektiği gruplar İsrail’in Filistin’deki katliamını ve İsrail'e destek veren ABD'yi protesto etmek üzere İncirlik Üssü’ne geldi.

Öğle saatlerinde kalabalığın eylemi başladı. Polis gruba İncirlik Üssü’nün arka tarafındaki Sezai Karakoç Bulvarında eylem yapmaları için yer gösterdi. Alan da demir bariyerlerle çevrildi.

İncirlik Üssü’ne girmeye çalışan gruba polis müdahale etti - Resim : 1

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Ancak bir grup, polisin bariyerlerini aşıp tarladan üsse girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis gruba su sıkarak müdahale etti.

Polis, grubu askeri bölgeden uzaklaştırdı.

İncirlik Üssü’ne girmeye çalışan gruba polis müdahale etti - Resim : 2

Kaynak: İHA

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