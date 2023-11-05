Dilan Polat'ın arkadaşından Engin Polat paylaşımı: Yazıklar olsun öyle kocaya

Hakkındaki suçlamalar sonucu tutuklanan Dilan Polat'ın arkadaşı Sevim Alan, sosyal medya hesabından Engin Polat hakkında "Dayadınız ilacı kadına, bitirdiniz hayatını" paylaşımı yaptı.

Dilan Polat'ın arkadaşından Engin Polat paylaşımı: Yazıklar olsun öyle kocaya

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlamalarıyla ifade veren Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

Dilan Polat’ın tutuklanma kararının ardından yakın arkadaşı Sevim Alan’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar gündem oldu.

Sevim Alan Engin Polat’ı suçlayarak ve tepki göstererek Dilan Polat’a ilaç verdiğini iddia etti.

Sevim Alan paylaşımında, "Dayadınız ilacı kadına, bitirdiniz hayatını. Dünya sizin olsa ne olur, yaktınız güzelim Nilda'yı. Kızlar annelerinin kaderini yaşamamalıydı. Ticaretiniz batsın" ifadelerini kullandı.

Alan başka bir paylaşımında ise, Dilan Polat ile yazışmalarının ek

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