Memduh Paşa Yalısı’ndaki Vurgunun Ardındaki Sır: Hırsızlar Yakalandı, Milyonlar Nerede?

Filmleri aratmayan olay, Sarıyer Kireçburnu’ndaki Memduh Paşa Yalısı’nda meydana geldi. İş yerinde 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Yıldız, film sahnelerini aratmayacak bir plan yapmış ve arkadaşlarıyla birlikte soygunu gerçekleştirmişti. Şüpheliler kilitlerini kırdıkları 4 ayrı kasada bulunan yaklaşık 145 milyon liralık döviz ve ziynet eşyası çalarak kaçmışlardı.

6 AY PLANLADILAR

Polis ekipleri, şüphelilerin olayı 6 aydır planladıkları ve bu amaçla Haziran ayı başında Bulgaristan’dan yabancı plakalı bir otomobil getirdiklerini belirledi. Daha önceden arkadaş oldukları öğrenilen şüphelilerin hazırladıkları plan gereği bu otomobili kullanarak olay yerine geldikleri, güvenlik görevlisinin alarmları susturmasıyla rahatlıkla içeri girdikleri öğrenildi. Soygun sırasında yüzleri kapalı olduğu öğrenilen şüphelilerin yanlarındaki getirdikleri matkaplarla kasaları tek tek açarak içlerini boşalttıkları tespit edildi. Şüphelilerin olayın ardından geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

PARALAR NEREDE?

Nar Holding’in merkezi olarak kullanılan Memduh Paşa Yalısı'na ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet'ten Musa Kesler'in aktardığına göre polis, soygun aracının yurt dışından getirildiğini ve çeşitli parmak izleri tespit etti. İki gün içinde Mehmet Şaşmaz ve Aytekin Aydın yakalandı. Şaşmaz, soygunun diğer ortaklarını da teşhis etti. Savcılık, 8 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Holdingin patronu Nadir Eromi’nin beyanına göre kasada bulunan 145 milyonun ise sadece 30 milyon lirası (680 bin dolar, 200 bin Euro) bulundu.

Kaynak: Hürriyet