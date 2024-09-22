Diyarbakır'da Sağanak: Yollar Göle Döndü

Diyarbakır’da etkili olan sağanak hayatı felç etti. Sağanak ve dolu nedeniyle yollar göle döndü.

Diyarbakır'da Sağanak: Yollar Göle Döndü

Diyarbakır’da öğleden sonra etkili sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli dolu yağışı görüş mesafesinin düşmesine neden olurken, sürücüler araçlarının dörtlülerini yakıp ilerlemek zorunda kaldı.

Diyarbakır'da Sağanak: Yollar Göle Döndü - Resim : 1

Bağlar ilçesinde kurulan semt pazarında cadde suyla dolarken, bazı tezgahlardaki meyve ve sebzeler suya kapıldı. Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’ndaki 3 bloklu sitenin giriş katlarını da su bastı. Site sakinleri suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalıştı.

Diyarbakır'da Sağanak: Yollar Göle Döndü - Resim : 2

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, yarına kadar bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA

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