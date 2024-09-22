Antalya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesi Belek - Kadriye turizm merkezi yolunda Süleyman H.’nin kullandığı motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen VIP araç çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Süleyman H., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA