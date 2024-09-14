Medyaradar'a İkinci Erişim Engeli

Turkuvaz Medya’nın şikayeti üzerine erişim engeli getirilen Medyaradar’ın yeni alan adına da erişim engeli getirildi. Medyaradar’dan yapılan açıklamada, ''Grubun avukatları, patronları Serhat Albayrak’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hısmı’ olmasını da mahkemelerde kendilerine dayanak yaparak, haksız taleplerde bulunmayı alışkanlık haline getirdi’’ denildi.

İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla haber sitesi Medyaradar’a erişim engeli getirilmesinin ardından sitenin yeni alan adına da İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 13 Eylül’de erişim engeli getirildi.

Medyaradar’dan yeni erişim engelinin ardından yapılan yazılı açıklama, ''Medya dünyasının özgür sesi Medyaradar, 30 Temmuz’dan bu yana takipçilerine ulaşmakta büyük sıkıntı yaşıyor. Çünkü Turkuvaz Medya Grubu bir gerekçe göstererek, tebligat ve uyarı olmadan bizi susturmaya kalkıştı’’ denildi.

'SUSMAYACAĞIZ'

Erişim engeline tepki gösterilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Grubun avukatları, patronları Serhat Albayrak’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hısmı’ olmasını da mahkemelerde kendilerine dayanak yaparak, haksız taleplerde bulunmayı alışkanlık haline getirdi. Ne yazık ki amaçlarına ulaştılar ve aynı haberi yayınlayan diğer sitelere dokunmazken hakkımızda kapatma kararı çıkardılar. Üstelik bunu, söz konusu haberin linkini mahkeme kararına uyarak aynı gün kaldırdığımız halde yaptılar ve siteyi sadece bir haber yüzünden tamamen kapatma kararı aldılar.

Bir yandan yasal itirazlarımızı sürdürürken, diğer yandan erişim adresimizi www.medyaradar.com yerine medyaradar.com olarak değiştirerek bu haksız karara direnmeye çalıştık. Ancak geçmişte sıkça Medyaradar haberlerine ve yorumlarına konu olan bu grup, bu kez aynı kararı Medyaradar.com için de çıkarttı. İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi dün yeni adresimizi de erişime engelledi.

Tam 18 yıldır ne gazetecilikten vazgeçtik ne de meslek ilkelerine uymaktan, yine vazgeçmeyeceğiz. Bizi değil bir, iki, bin kez kapatsalar gerekirse ismimizin yanına rakamlar ekleyip yayına ara vermeyeceğiz… Hafta içinden itibaren yayınımıza medyaradar.net adresinden devam edeceğiz. Bize yapılan karşısında asla sinmeyeceğiz, susmayacağız.’’

Kaynak: ANKA