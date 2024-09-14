Ardahan ve Kars'a Sağanak Uyarısı: Saat Verildi

Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel sağanak beklendiği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli gök gürültülü sağanağın saat 21.00 civarında sona ereceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA