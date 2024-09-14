Mersin'de Çıplak Halde Cansız Erkek Bedeni Bulundu

Mersin'de çöp dökme alanında bir fıçı içerisinde çıplak halde bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

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Mersin'de Çıplak Halde Cansız Erkek Bedeni Bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki çöp dökme alanında plastik bir fıçı içerisinde çıplak erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bozyazı ilçesine bağlı Ustalar Mahallesi'nde bulunan çöp dökme alanında plastik fıçı içerisinde çıplak vaziyette erkek cesedi görüldü. Cesedi gören vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesediyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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