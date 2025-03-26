Mecidiyeköy'de Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi, Suç Örgütü Liderinin Sağ Kolu Çıktı

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'nde bulunan

bir restoranda meydana geldi. Yemek bekleyen Erkan Akyol, motosikletle olay yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Akyol baldırından vurularak ağır yaralanırken, restoranda bulunan Beyhan T. isimli müşteri vücuduna isabet eden kurşunla, H.M. isimli bir çocuk ise kırılan cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı. Olayın ardından saldırgan, kaskını çıkarmadan motosikletiyle hızla kaçtı.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN SAĞ KOLU ÇIKTI

Yaralanan Erkan Akyol’un, uluslararası suç örgütü “Cehennem Melekleri”nin lideri Coşkun Necati Arabacı’nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı. Akyol'un, geçmişte Almanya'nın Köln kentinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıya karıştığı ve olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA