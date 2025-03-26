Kardeş Pası 3x3 Turnuvası Hatay’da Gerçekleştirildi
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tertiplenen, Bağcılar Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Hatay Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Belen Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Belen Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun destekleriyle düzenlenen Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Hatay ayağı tamamlandı.
Belen Basketbol Köyü'nde gerçekleştirilen 4'lü finalde, Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi şampiyon olurken, Hatay Sınav Koleji ikinci, Antakya Lisesi üçüncü ve İstanbul Erkek Lisesi de 4’üncü sırada yer aldı.
Dereceye giren takımlara ödülleri Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Bekir Özçelik, Belen Gençlik Spor İlçe Müdürü Resul Yasak ve Belen Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu tarafından kazananlara takdim edildi.
Turnuva kapsamında konteyner kentte yaşamaya devam eden miniklere yönelik olarak yüz boyama ve animasyon etkinlikleri de gerçekleştirilirken, İstanbul’dan getirilen hediyeler de depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere Belen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: DHA