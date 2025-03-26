Kardeş Pası 3x3 Turnuvası Hatay’da Gerçekleştirildi

Belen Basketbol Köyü'nde gerçekleştirilen 4'lü finalde, Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi şampiyon olurken, Hatay Sınav Koleji ikinci, Antakya Lisesi üçüncü ve İstanbul Erkek Lisesi de 4’üncü sırada yer aldı.

Dereceye giren takımlara ödülleri Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Bekir Özçelik, Belen Gençlik Spor İlçe Müdürü Resul Yasak ve Belen Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu tarafından kazananlara takdim edildi.

Turnuva kapsamında konteyner kentte yaşamaya devam eden miniklere yönelik olarak yüz boyama ve animasyon etkinlikleri de gerçekleştirilirken, İstanbul’dan getirilen hediyeler de depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere Belen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA