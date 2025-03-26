Kardeş Pası 3x3 Turnuvası Hatay’da Gerçekleştirildi

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tertiplenen, Bağcılar Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Hatay Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Belen Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Belen Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun destekleriyle düzenlenen Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Hatay ayağı tamamlandı.

Kardeş Pası 3x3 Turnuvası Hatay’da Gerçekleştirildi

Belen Basketbol Köyü'nde gerçekleştirilen 4'lü finalde, Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi şampiyon olurken, Hatay Sınav Koleji ikinci, Antakya Lisesi üçüncü ve İstanbul Erkek Lisesi de 4’üncü sırada yer aldı.

Dereceye giren takımlara ödülleri Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Bekir Özçelik, Belen Gençlik Spor İlçe Müdürü Resul Yasak ve Belen Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu tarafından kazananlara takdim edildi.

Turnuva kapsamında konteyner kentte yaşamaya devam eden miniklere yönelik olarak yüz boyama ve animasyon etkinlikleri de gerçekleştirilirken, İstanbul’dan getirilen hediyeler de depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere Belen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Hatay Basketbol Depremzede
İstanbul Barosu Açıkladı: 20'si Çocuk 447 Kişi Gözaltına Alındı İstanbul Barosu Açıkladı: 20'si Çocuk 447 Kişi Gözaltına Alındı
Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih
Zihinsel Engelli Adama Şiddet Uygulayan Şahıs Yakalandı Zihinsel Engelli Adama Şiddet Uygulayan Şahıs Yakalandı
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...' İktidarın 'İmamoğlu' Planı
Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı, Tek Tek İsyan Ettiler Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı
İmamoğlu, CHP, Eylemler ve İmralı Süreci... AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar
Ekrem İmamoğlu Silivri'den Ant İçti: ‘Burunlarından Fitil Fitil Getireceğim’ Ekrem İmamoğlu Silivri'den Ant İçti: ‘Burunlarından Fitil Fitil Getireceğim’
Bayram Temizliği Yapacaklar Dikkat: Mali'den Yola Çıktı, Göz Gözü Görmeyecek Bayram Temizliği Yapacaklar Dikkat: Mali'den Yola Çıktı, Göz Gözü Görmeyecek