Zihinsel Engelli Adama Şiddet Uygulayan Şahıs Yakalandı

Alınan bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde Ramazan isimli zihinsel engelli vatandaş, M.A.A. isimli bir şahıs tarafından darp edildi. Vücudunun çeşitli noktalarında uğradığı fiziksel saldırı nedeniyle yaralanan zihinsel engelli vatandaş, çevredekiler tarafından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ramazan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan M.A.A., adlı şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA