İDO’nun Ege Adaları Sezonuna Sayılı Günler Kaldı, Seferler Başlıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 2025 yılı Ege adaları sezonunu 29 Mart'ta başlatmaya hazırlanıyor. 2024 yılında, Samos, Patmos, Leros ve Kalimnos Adaları'na gerçekleştirdiği seferlerle 155 bin yolcu taşıyan İDO, 2025'te Ege Adaları hedefini 300 bin yolcuya çıkardı.

'BİZİ OLDUKÇA MEMNUN ETTİ'

İDO Genel Müdürü Murat Orhan, “2024 yılı boyunca Ege Bölgesi'nde başlattığımız tatil turizmi seferlerine gösterilen yoğun ilgi bizi oldukça memnun etti. Yolcularımızın geri dönüşleri, yaptığımız yatırımların ve sunduğumuz hizmetlerin doğru bir yolda olduğunu gösterdi. Bu yıl, 8 gemiyle daha kapsamlı bir hizmet sunmayı planlıyoruz. Seferlerimizin sayısını artırarak hem yerli hem de yabancı tatilcilerin ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde cevap vereceğiz" dedi.

YAZ AYLARINDA YOĞUN TALEP

2025 sezonuna Samos ile başlayan İDO'nun mayıs ayında daha geniş güzergah ağıyla sezona devam edecek. Bayram dönemi boyunca her gün yapılacak olan seferler, yaz aylarında da yoğun talep doğrultusunda artarak devam edecek.

Kaynak: DHA