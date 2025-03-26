İDO’nun Ege Adaları Sezonuna Sayılı Günler Kaldı, Seferler Başlıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) 2025 yılı Ege adaları sezonu, 29 Mart'ta başlayacak olan Samos seferleri ile başlayacak. Samos, Patmos, Leros ve Kalimnos Adaları'na gerçekleştirdiği seferlerle 155 bin yolcu taşıyan İDO, bu yıl hedefini 300 bin yolcu olarak açıkladı.

Son Güncelleme:
İDO’nun Ege Adaları Sezonuna Sayılı Günler Kaldı, Seferler Başlıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 2025 yılı Ege adaları sezonunu 29 Mart'ta başlatmaya hazırlanıyor. 2024 yılında, Samos, Patmos, Leros ve Kalimnos Adaları'na gerçekleştirdiği seferlerle 155 bin yolcu taşıyan İDO, 2025'te Ege Adaları hedefini 300 bin yolcuya çıkardı.

İDO’nun Ege Adaları Sezonuna Sayılı Günler Kaldı, Seferler Başlıyor - Resim : 1

'BİZİ OLDUKÇA MEMNUN ETTİ'

İDO Genel Müdürü Murat Orhan, “2024 yılı boyunca Ege Bölgesi'nde başlattığımız tatil turizmi seferlerine gösterilen yoğun ilgi bizi oldukça memnun etti. Yolcularımızın geri dönüşleri, yaptığımız yatırımların ve sunduğumuz hizmetlerin doğru bir yolda olduğunu gösterdi. Bu yıl, 8 gemiyle daha kapsamlı bir hizmet sunmayı planlıyoruz. Seferlerimizin sayısını artırarak hem yerli hem de yabancı tatilcilerin ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde cevap vereceğiz" dedi.

YAZ AYLARINDA YOĞUN TALEP

2025 sezonuna Samos ile başlayan İDO'nun mayıs ayında daha geniş güzergah ağıyla sezona devam edecek. Bayram dönemi boyunca her gün yapılacak olan seferler, yaz aylarında da yoğun talep doğrultusunda artarak devam edecek.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Samsun'da Şok Denetim, Tarihi Geçmiş Et Satan Kasap Yandı Samsun'da Şok Denetim, Tarihi Geçmiş Et Satan Kasap Yandı
Hakan Fidan’dan ABD’ye Trump Sonrası İlk Ziyaret! Rubio’dan Türkiye İçin Dikkat Çeken ‘Endişe’ Vurgusu Bakan Fidan’dan Trump Sonrası İlk Ziyaret! ABD'den Türkiye İçin Dikkat Çeken ‘Endişe’ Vurgusu
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
ÇOK OKUNANLAR
İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...' İktidarın 'İmamoğlu' Planı
Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı, Tek Tek İsyan Ettiler Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı
İmamoğlu, CHP, Eylemler ve İmralı Süreci... AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar
Ekrem İmamoğlu Silivri'den Ant İçti: ‘Burunlarından Fitil Fitil Getireceğim’ Ekrem İmamoğlu Silivri'den Ant İçti: ‘Burunlarından Fitil Fitil Getireceğim’
Ekrem İmamoğlu Soruşturmasında Çarpıcı Detay: Beraat Kararı Yok Sayıldı İmamoğlu Soruşturmasında Çarpıcı Detay: Beraat Kararı Gizlendi!