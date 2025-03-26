Hakan Fidan’dan ABD’ye Trump Sonrası İlk Ziyaret! Rubio’dan Türkiye İçin Dikkat Çeken ‘Endişe’ Vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Bu görüşme, Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemindeki ilk üst düzey diplomatik temaslardan biri olarak kayda geçti. Görüşmede, savunma sanayii iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik siyasi irade ortaya konarken, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler de masaya yatırıldı.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞLIĞI ELE ALINDI

Diplomatik kaynaklara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan son telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibi de görüşmenin gündem maddelerinden biri oldu. Taraflar, savunma sanayiindeki iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılması için teknik görüşmelere başlanacağını belirtti.

GAZZE KONUSU MASADAYDI

Kaynaklar, görüşmede Suriye yönetimiyle diplomatik temasların önemine dikkat çekildiğini ve Suriye’de istikrarın sağlanması ile terörle mücadele konularında kararlılık vurgusu yapıldığını aktardı. Ayrıca Bakan Fidan’ın, Gazze’de kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının bölgesel barış açısından kritik olduğunu mevkidaşı Rubio’ya ilettiği belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşına dair barış çabalarının da ele alındığı görüşmede, Türkiye’nin ABD’nin bu alandaki girişimlerini desteklediği ifade edildi. Ayrıca, önümüzdeki dönemde liderler düzeyinde gerçekleşecek ziyaretler gündeme gelirken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ve Bosna-Hersek’in istikrarının Balkanlar için taşıdığı stratejik önem de konuşuldu.

Görüşmeye Türkiye’den Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdürü ve Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli; ABD’den ise Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Kıdemli Büro Yetkilisi Lou Bono, Avrupa ve Güney Kafkasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Muavini Josh Huck, Bakanlık Sözcüsü ve Güney Doğu Avrupa Direktörü katıldı.

ABD’DEN KRİTİK TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile güvenlik ve ticaret konularında iş birliğini ele aldıklarını belirtti. Rubio, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek, her iki ülkenin de yararına olan, güvenlik ve ticaret konularındaki işbirliğini ele aldık. ABD, ticaret alanında Türkiye ile son dönemde kaydedilen gelişmeleri daha ileri bir noktaya taşımayı istemektedir. Ukrayna’da ve Güney Kafkasya’da barışın tesis edilmesinden Suriye’nin, İran’ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı desteklenmesine kadar kilit önem taşıyan meselelerde ortaklığımızı sürdürmekteyiz. Görüşmede, Türkiye’de son dönemde gerçekleşen tutuklama ve protestolarla ilgili endişelerimi de ifade ettim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA