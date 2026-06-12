Matematik Öğretmeni Dünyaca Ünlü Netflix'i Mahkemede Devirdi: 4 Milyon Lira Ödeyecek

Sosyal medyada ürettiği içeriklerle tanınan matematik öğretmeni Mustafa Güler'in, ders videosunu bir dizinin reklam tanıtımında izinsiz kullandığı gerekçesiyle dijital yayın platformu Netflix'e açtığı dev tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Netflix'in toplam 1 milyon 950 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

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Matematik Öğretmeni Dünyaca Ünlü Netflix'i Mahkemede Devirdi: 4 Milyon Lira Ödeyecek
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Öğretmen Mustafa Güler'in dizi ve film izleme platformu Netflix'e açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, platformun Mustafa Güler'in kişilik hakları ile görüntü kullanım haklarını açıkça ihlal ettiğine hükmetti.

Netflix'in ünlü öğretmene maddi ve manevi zararlarının karşılığı olarak net 1 milyon 950 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi. Davanın uzun yıllar sürmesi nedeniyle bu tutar, yasal faizleriyle birlikte tam 4 milyon 138 bin liraya ulaştı.

İHLALİ ÖĞRENCİSİ YAKALADI

Hukuk mücadelesini kazanan matematik öğretmeni Mustafa Güler, skandalı bir öğrencisinin dikkati sayesinde fark ettiğini söyleyerek süreci şu sözlerle anlattı:

"Öğrencim link atıp 'Hocam Netflix sizi paylaşmış' deyince imkansız dedim. Bir baktım ki ders videomu alıp, kırpıp bir dizinin reklam tanıtımında oynatmışlar. İçeriğini bilmediğim, bilsem kesinlikle izin vermeyeceğim bir dizide beni kullanmaları hiç hoşuma gitmedi. Hemen avukatımı arayıp süreci başlattım. Hedefimiz para değil, haklılığımızdı. Bir özür beklerdim ama Netflix tarafı hiçbir tepki vermedi. Dev firmalar bir içerik üreticisinin emeğini izinsiz alıp reklamında oynatamaz."

Matematik Öğretmeni Dünyaca Ünlü Netflix'i Mahkemede Devirdi: 4 Milyon Lira Ödeyecek - Resim : 1
Mustafa Güler

5 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ RAPORU

Mustafa Güler'in avukatı Ömer Uğur Yanar ise ihlali öğrenir öğrenmez ilk iş olarak notere giderek resmi durum tespiti yaptırdıklarını belirterek yargılama sürecini şöyle özetledi:

"Mahkeme tarafından alanında uzman 5 kişiden oluşan dev bir bilirkişi heyeti kuruldu. Heyet, Netflix'in yaptığı telif ve görüntü ihlali ile oluşabilecek maddi-manevi zararları tek tek raporladı. Son duruşmada mahkeme, ana tazminat tutarının faizleriyle birlikte davalı firmanın tam 4 milyon 138 bin lira ödemesine hükmetti."

Avukat Yanar, bu kararın Türkiye'de dijital platformlarda telif konusunda mağduriyet yaşayan tüm içerik üreticileri için çok güçlü bir koruma kalkanı ve emsal oluşturacağını vurguladı.

Kaynak: İHA

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