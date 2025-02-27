Maskeli ve Silahlı Kuyumcu Soygunu: Altınları Alıp Kayıplara Karıştılar

Hisariçi Mahallesi, Örcüler Caddesi, Basın Sokak'taki kuyumcu dükkanında silahlı soygun gerçekleşti. Maskeli bir şahıs, tezgahtaki kadını silah zoruyla tehdit ederek vitrindeki altın takıları çaldı ve hızla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kadın tezgahtarın sağlık durumunun iyi olduğu, çalınan altınların ise henüz tam olarak tespit edilemediği bildirildi.

Kaynak: DHA