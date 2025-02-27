Maskeli ve Silahlı Kuyumcu Soygunu: Altınları Alıp Kayıplara Karıştılar

Balıkesir'de maskeli iki kişi bir kuyumcuyu soydu. Hırsızların kuyumcudaki çalışanı silahla tehdit ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

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Maskeli ve Silahlı Kuyumcu Soygunu: Altınları Alıp Kayıplara Karıştılar

Hisariçi Mahallesi, Örcüler Caddesi, Basın Sokak'taki kuyumcu dükkanında silahlı soygun gerçekleşti. Maskeli bir şahıs, tezgahtaki kadını silah zoruyla tehdit ederek vitrindeki altın takıları çaldı ve hızla olay yerinden kaçtı.

Maskeli ve Silahlı Kuyumcu Soygunu: Altınları Alıp Kayıplara Karıştılar - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Maskeli ve Silahlı Kuyumcu Soygunu: Altınları Alıp Kayıplara Karıştılar - Resim : 2

Kadın tezgahtarın sağlık durumunun iyi olduğu, çalınan altınların ise henüz tam olarak tespit edilemediği bildirildi.

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Kaynak: DHA

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