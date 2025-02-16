Ne Villa Ne Lüks Araç: Hırsızların Yeni Yöntemi Şoke Etti! Kapı Altından Gündüz Giriyorlar
Hırsızlar odağını villa ve lüks araçlardan eski evlere çevirdi. Menhol denilen teknikle soygun yapan hırsızların yeni yöntemi “pes” dedirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransa’da hırsızlık vakaları her geçen gün artarken, hırsızların yeni yöntemi halk arasında endişe yaratmaya başladı. Hırsızların ‘menhol’ adlı yeni yöntemi “pes” dedirtti. Özellikle eski binaları hedef alan ve kapının alt kısmını keserek içeri girmeye dayanan “menhol” tekniği, ülke genelinde yayılmaya başladı.
KAPILARIN ALTINDAN GİRİYORLAR
Fransız bilim ve teknoloji haber sitesi Futura Sciences’ın aktardığına göre, 2025 yılı itibarıyla bu yöntemin daha da yaygınlaşması bekleniyor. “Kanalizasyon deliği” olarak da adlandırılan bu teknik, kapının zayıf noktalarını kullanarak içeriye erişim sağlıyor ve hırsızların birkaç dakika içinde eve girmesine olanak tanıyor.
Özellikle şu tür yapılar hedef alınıyor:
-Eski apartman daireleri
-Ahşap kapılı konutlar
-Güçlendirilmiş güvenlik sistemine sahip olmayan evler
GÜNDÜZ SAATLERİNİ TERCİH EDİYORLAR
Paris bölgesindeki güvenlik yetkilileri, bu yöntemi uygulayan suçluların genellikle reşit olmayan gençler olduğunu belirtiyor. IDF Unité SGP Polis sendikası sözcüsü Reda Belhaj, bu hırsızlıkların çoğunlukla gündüz saatlerinde gerçekleştiğini ve suçluların, ev sahiplerinin işte olduğu saatleri fırsat bildiğini vurguluyor.
2 BİN AVRO ZARARA UĞRADI
Menhol tekniğinin mağdurlarından biri olan Parisli Steffan, eve döndüğünde kapısının alt kısmının kırılarak içeri girildiğini fark etti. Hırsızların evindeki değerli eşyaları çaldığını söyleyen Steffan, uğradığı zararın 1.500 ila 2.000 avro arasında olduğunu belirtti.