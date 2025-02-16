Ne Villa Ne Lüks Araç: Hırsızların Yeni Yöntemi Şoke Etti! Kapı Altından Gündüz Giriyorlar

KAPILARIN ALTINDAN GİRİYORLAR

Fransız bilim ve teknoloji haber sitesi Futura Sciences’ın aktardığına göre, 2025 yılı itibarıyla bu yöntemin daha da yaygınlaşması bekleniyor. “Kanalizasyon deliği” olarak da adlandırılan bu teknik, kapının zayıf noktalarını kullanarak içeriye erişim sağlıyor ve hırsızların birkaç dakika içinde eve girmesine olanak tanıyor.

Özellikle şu tür yapılar hedef alınıyor:

-Eski apartman daireleri

-Ahşap kapılı konutlar

-Güçlendirilmiş güvenlik sistemine sahip olmayan evler