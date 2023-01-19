Martı ile İBB anlaştı: Park yeri inşa edilecek

Martı, İBB'nin belirleyeceği noktada 500 adet "Scooter ve Bisiklet Park Yeri" inşa edip İBB'ye hibe edeceğini açıkladı.

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Martı ile İBB anlaştı: Park yeri inşa edilecek

Martı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yöneticileriyle uzun süredir devam eden görüşmeleye dair açıklamalarda bulundu.

Martı’nın açıklamasında, İBB ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Anlaşmaya göre Martı, İBB'nin belirleyeceği noktada 500 adet 'Scooter ve Bisiklet Park Yeri' inşa edip İBB'ye hibe edecek.

Açıklamaşöyle:

"İstanbul'da ulaşımın vazgeçilmez unsuru haline gelmiş olan ve trafik başta olmak üzere pek çok soruna çözüm üreten Martıların kent hayatına adaptasyonu, Karayolları Trafik Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu'nun ilgili maddeleri tarafından Türkiye'nin tamamı için belirlenmiştir. Scooter'lar doğası gereği ve kanunlara göre, işgaliyesini belediyeye ödemek kaydıyla serbest dolaşım hakkına sahiptir ve belediyeler tarafından resmi olarak kapatılmamış tüm alanlara özgürce park edebilir.

Görüşmelerimiz sonucunda Martı; yüksek kullanım kaynaklı Martı birikmesi olan, öncelikle 100, ardından da 500 adet İBB'nin belirleyeceği noktada ‘Scooter ve Bisiklet Park Yeri’ inşa edip İBB'ye hibe edecek, İBB'nin ‘Scooter ve Bisiklet Park Yeri’ projesine destek vermek için bu alanlara park edilen Martı yolculuklarında yüzde 20 indirim uygulayacak, 1,5 metreden dar kaldırımların haritasının çıkartılıp parklamanın bu bölgelerde kapatılması için ilgili belediyelere destek vermeye devam edecek, Martıların daha rahat kullanılabilmesi için belediyelerin, bisiklet ve yaya yollarının arttırılması ve kaldırımların genişletilmesi adına atacağı tüm adımları destekleyecektir. Şehirlerimizin sessiz, kaldırımlarımızın geniş, araçlarımızın paylaşımlı olacağı ulaşım devrimini tamamlayana kadar Martı, mücadelesine tüm kamu kurumları ile iş birliği halinde devam edecektir."

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