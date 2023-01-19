İstanbul'da, 287 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 151 kişi gözaltında

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden bugün yapılan açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, dün İstanbul'un 12 ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Bağcılar, Bahçelievler, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Pendik, Silivri, Şişli, Ümraniye ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 151 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 286 kilo 693 gram esrar, 9 bin 900 adet captagon, 309 gram sentetik kannobinoid, 42 gram kokain, 30 gram metamfetamin, 196 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet fişek, 5 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 266 bin 475 lira ile 100 dolar ele geçirildi.

BAKAN SOYLU DA OPERASYONU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından operasyona ilişkin paylaşımda bulundu. Soylu, paylaşımında, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda, 286 kilo esrar, 9 bin 900 captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 151 şüpheli gözaltında" dedi.

Kaynak: ANKA