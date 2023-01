Aksaray’da taksi ücretlerine zam

Aksaray’da taksi ücretleri zamlandı. Taksimetre açılış ücreti 15 liraya, kısa mesafe ücreti ise 60 liraya çıktı.

Aksaraylı taksici Çapan Öztürk, "Önceki yıllara göre müşteri potansiyelinin daha düşük olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımızın teveccühünü az buluyorum. Yakıt bir ara 30 liraya kadar yükselmişti, o zaman hakikaten durum çok sıkıntılıydı. Ama en son taksimetre ayarı, kısa mesafe indi-bindi ücretinden sonra, mazot bu şekilde stabil kalırsa kurtarır gibi gözüküyor ama tabii duruma bağlı" dedi.

Öztürk, taksimetre ücretlerine gelen zamlar için şunları söyledi:

"ÖNCEKİ YILLARA GÖRE MÜŞTERİ POTANSİYELİ DÜŞÜK"

"3 yıldır taksicilik yapıyorum. Taksimetrelerimize zam geldi. Açılışlarımız 15 TL'den başlıyor. İndi-bindi kısa mesafe 60 lira olarak öngörüldü. Bir müşteri bindiği zaman, en kısa mesafe 60 lira ödeyecek. Genel olarak farklılıklar arz ediyor, durağına göre, kişilerin ekonomik durumlarına göre. Fakat benim değerlendirmem, tabii önceki yıllara göre müşteri potansiyelinin daha düşük olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımızın teveccühünü az buluyorum. Yakıt bir ara 30 liraya kadar yükselmişti, o zaman hakikaten durum çok sıkıntılıydı. Ama en son taksimetre ayarı, kısa mesafe indi-bindi ücretinden sonra, mazot bu şekilde stabil kalırsa kurtarır gibi gözüküyor ama tabii duruma bağlı. Vatandaş, haklı olarak, taksiye bindiği zaman bunun pahalı olduğunu söylüyor. Kendi durumlarına göre haklılar ama yakıt fiyatları, bir aracın bakımları… Özellikle taksici arkadaşlar bilirler ki her yıl yapılır bu taksilerin bakımları, her yıl muayeneye girer ve her ay periyodik bakımları vardır. Sanayi masrafı da çok yüksek. Dolayısıyla bakımları, maliyetleri yüksek.

"MESAİ HARCARSANIZ ASGARİ ÜCRET KAZANABİLİRSİNİZ"

Önceden kahve işletiyordum, esnaflık yaptım, başka işler de yaptım, sonunda taksiciliğe döndüm. Bir tane durağım vardı, almıştım. Pandemi dönemi başladığında işler iyi gitmiyordu, para kazanamıyorduk. Bari durdukça zarar etmeyelim, taksicilik iyi gibi gelmişti. İş olduğu sürece memnunum. Tüm sektörlerde bir durgunluk olduğunu düşünüyorum, enflasyondan dolayı. Mesai harcarsanız sizi geçindirebilir, bir asgari ücret düzeyinde, biraz yukarısında da kazanabilirsiniz ama yerine göre değişir."

Kaynak: ANKA