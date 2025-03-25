Marmaris'te Tefecilik Operasyonunda 8 Gözaltı

Marmaris’te Muğla ve Diyarbakır'da eş zamanlı yapılan tefecilik operasyonları dahilinde 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Marmaris'te Tefecilik Operasyonunda 8 Gözaltı

Marmaris'te tefecilik suçunu organize ve örgütlü olarak işlediği tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt lideri A.Ş.'nin ve Marmaris'ten iş insanları ve aralarında protokol üyelerinin de bulunduğu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yurt dışında olduğu belirlenen 1 kişinin yakalanması için gerekli işlemler başlatılırken, firari iki şüpheliyi de yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Marmaris'te Tefecilik Operasyonunda 8 Gözaltı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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