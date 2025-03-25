Marmaris'te Tefecilik Operasyonunda 8 Gözaltı
Marmaris’te Muğla ve Diyarbakır'da eş zamanlı yapılan tefecilik operasyonları dahilinde 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Marmaris'te tefecilik suçunu organize ve örgütlü olarak işlediği tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt lideri A.Ş.'nin ve Marmaris'ten iş insanları ve aralarında protokol üyelerinin de bulunduğu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Yurt dışında olduğu belirlenen 1 kişinin yakalanması için gerekli işlemler başlatılırken, firari iki şüpheliyi de yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Kaynak: İHA