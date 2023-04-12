SMA hastası bebeğin ailesi yurttaşlara seslendi: Sizler sayesinde başarabilir

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan Ziya ve Saliha Akyüz'ün 4 yaşındaki oğulları Ali Akyüz'e, 45 günlük iken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Teşhisin hemen ardımdan Adana Balcalı Hastanesi'nde 9 ay kalan Ali bebeğin kalbi üç kez durdu, ama hayata tutunmayı başardı. 5 cihaza bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Ali bebek için başlatılan yardım kampanyasında yüzde 24'e ulaşıldı.

Çocukları için geçin yıl valilikten onay alarak bir kampanya başlattıklarını belirten aile, bir yıllık sürenin bittiğini ve valilikten kampanyayı uzatmak için tekrar izim aldıklarını söyledi. Sesini duyurmaya çalışan aile, yardımseverlerden destek istedi. Uzatılan kampanyanın bitimine 8 ay kaldığını ifade eden aile, Ali'nin tedavisi için Dubai'de bir hastane ile görüştüklerini belirterek, 1 milyon 877 bin 600 dolarlık bir tedavi masrafının olduğunu ve fizik tedavi masrafıyla birlikte 2,5 milyon dolara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

"ONUN YAŞAMASI İÇİN 5 LİRA BİLE OLSA DESTEĞİNİZİ ESİRGEMEYİN"

Ali Akyüz'ün annesi Saliha Akyüz, yaşadığı çaresizliği anlatarak destek istedi. Evladını para yüzünden kaybetmek istemediğini söyleyen anne Akyüz, sesini duyan herkesten, 5 lira olsa bile olsa destek beklediğini belirterek şöyle konuştu:

"Ben, Ali'nin annesiyim. Evladım 4 yıldır yaşam mücadelesi veriyor. Günden güne eriyor, para yüzünden. Lütfen, evladımı kaybetmek istemiyorum. Onun yaşaması için, 5 TL bile olsa desteğinizi esirgemeyin. Evladımla oyun oynamak istiyorum. Ali’nin sesini duyun. Onun elini tutun. Bir anne olarak sesleniyorum; Ali’ye desteğinizi esirgemeyin. Ali’nin hastalığı çok zor. Çok mücadele etti ama günden güne daha zor geçiyor. Evladımı para yüzünden kaybedeceğim. Bu küçük çocuğun hayatı paraya bağlı. Bir anne olarak söylüyorum; bakıp geçmeyin. Sizler sayesinde başarabilir. Ne olur Ali’ye bu şansı verin. Artık dayanamıyoruz."

Kaynak: ANKA