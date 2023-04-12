1 Mayıs için ortak açıklama
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB 1 Mayıs programlarını açıkladı. “1 Mayıs ‘Birlik’tir,1 Mayıs ‘Dayanışma’dır, 1 Mayıs ‘Mücadele’dir, 1 Mayıs gelecektir” mesajı verildi.
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB seçimlerden önce kutlanacak olan 1 Mayıs programlarını açıkladı.
Mayıs 2023 çalışmaları ve programı ile ilgili olarak DİSK-KESK-TMMOB-TTB ve TDB genel başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla DİSK Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, “1 Mayıs ‘Birlik’tir,1 Mayıs ‘Dayanışma’dır, 1 Mayıs ‘Mücadele’dir, 1 Mayıs gelecektir” denildi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
#1Mayıs açıklamamız 👇 pic.twitter.com/5UBAYtJNwY— DİSK (@diskinsesi) April 12, 2023
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