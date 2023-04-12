1 Mayıs için ortak açıklama

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB 1 Mayıs programlarını açıkladı. “1 Mayıs ‘Birlik’tir,1 Mayıs ‘Dayanışma’dır, 1 Mayıs ‘Mücadele’dir, 1 Mayıs gelecektir” mesajı verildi.

Son Güncelleme:

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB seçimlerden önce kutlanacak olan 1 Mayıs programlarını açıkladı.

Mayıs 2023 çalışmaları ve programı ile ilgili olarak DİSK-KESK-TMMOB-TTB ve TDB genel başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla DİSK Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, “1 Mayıs ‘Birlik’tir,1 Mayıs ‘Dayanışma’dır, 1 Mayıs ‘Mücadele’dir, 1 Mayıs gelecektir” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Son Güncelleme:
Demirtaş, Kobani davasında seçmene seslendi: 'Faşist iktidarı gömmeye çağırıyoruz' Demirtaş, Kobani davasında seçmene seslendi
Depremde ağır hasar alan tarihi ibadethaneler için St. İlyas Kilisesi'nin papazından çağrı: 'Burası bir an önce ayağa kaldırılmalı ve turizme kazandırılmalı' Depremde ağır hasar alan tarihi kiliseler için çağrı: 'Burası bir an önce ayağa kaldırılmalı'
Ağzının ayarı olmayan 3 burç! Çeneleri çok düşük! Çileden çıkarmakta üstlerine yok.. Ağzının ayarı olmayan 3 burç! Çeneleri çok düşük! Çileden çıkarmakta üstlerine yok..
Zam sonrası emeklilere promosyon uyarısı: Bankadan ek ödemeyi isteyin! Zam sonrası emeklilere promosyon uyarısı: Bankadan ek ödemeyi isteyin!
ÇOK OKUNANLAR
Yöneylem anketi: AKP'yle CHP arasındaki fark 7.4 puan, MHP baraj altında, TİP sürpriz yapıyor AKP'yle CHP arasındaki fark 7.4 puan, MHP baraj altında, TİP sürpriz yapıyor
13 anketin ortalaması alındı: İşte seçimin ikinci turunda ortaya çıkacak tablo 13 anketin ortalaması alındı: İşte seçimin ikinci turunda ortaya çıkacak tablo
Doğuştan tembel 3 burç belli oldu Doğuştan tembel 3 burç belli oldu
Gezici son anketin sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 puan önünde Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 puan önünde
İslam Memiş saat verdi: Piyasalarda bugün tuzak var! İslam Memiş saat verdi: Piyasalarda bugün tuzak var!