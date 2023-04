Depremde ağır hasar alan tarihi ibadethaneler için St. İlyas Kilisesi'nin papazından çağrı: 'Burası bir an önce ayağa kaldırılmalı ve turizme kazandırılmalı'

Tarihi Samandağ Rum Ortodoks St. İlyas Kilisesi, Meryem Ana Ortodoks Kilisesi, Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi’nin depremlerde ağır hasar aldığını söyleyen St. İlyas Kilisesi’nin papazı Abdullah Yumurta, kiliselerin bir an önce onarılması gerektiğini dikkat çekti.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan ve depremde ağır hasar alan Rum Ortodoks St. İlyas Kilisesi’nin papazı Abdullah Yumurta, “Antakya Kilisesi, bizim için aynı Kudüs gibi, kutsal bir yer sayıyoruz. Çünkü Hristiyanlık Antakya’dan dünyaya yayıldı ve ilk Hristiyan adı Antakya’da verildi. Biz, o Antakya Kilisesi’ne tabiyiz. Onun için benim istediğim devlet yetkililerden, bir an önce buranın ayağa kalkması ve ibadete açılması, turizme kazandırılması, onu isterim. Bu zamanla olacak tabii ki zamanını bilmiyoruz. Bir an önce yapılmasını talep ettik devlet yetkililerimizden” dedi.

St. İlyas Kilisesi’nin papazı Abdullah Yumurta şunları söyledi:

“ÇOĞU KİLİSELERİMİZ TAHRİBAT GÖRDÜ”

“6 Şubat’ta olan depremde gerçekten zor bir zaman geçirdik, ama nefes aldığımıza şükrediyoruz. İkinci deprem de tabii ki Samandağ üssü olduğu için büyük bir tahribat yaptı. Çoğu kiliselerimiz tahribat gördü. Gördüğünüz gibi zaten, az önce gösterdim kiliseyi, sütunları çatlamış. Sağ olsunlar, gönüllüler geliyor, destek veriyorlar ama bu sadece yemek, içecekle değil, tabii ki bir maddi destek lazım buranın yapılması için. Onun için sağ olsunlar, gönderen de göndermeyen de ama biz yaşadığımız bu zor dönemde yanımızda olanlar için, gönüllü, AFAD olsun, Kızılay olsun hepsi yanlarımızda durdular. Bu kiliselerin olması için acil bir durum lazım tabii ki. Acil olması lazım, ibadetlerimizi yapabilmemiz için. Çünkü bu kilise, katedral kilisesi, yani toplumun içinde olan bir kilise. Genellikle bütün hizmetler burada olur. Yani vaftizlerimiz, nikahlarımız, düğünlerimiz, hepsi bu alanda yapılıyordu. Onun için buranın bir an önce ayağa kalkması lazım. Ben, devlet yetkililerine de bunu söyledim. Çünkü sadece cemaat için değil, dini kültür için de turizm için de gerçekten çok önemli bir yer.

“BENİM İSTEDİĞİM DEVLET YETKİLİLERİNDEN, BİR AN ÖNCE BURANIN AYAĞA KALKMASI VE İBADETE AÇILMASI”

Antakya Kilisesi, bizim için aynı Kudüs gibi, kutsal bir yer sayıyoruz. Çünkü Hristiyanlık Antakya’dan dünyaya yayıldı ve ilk Hristiyan adı Antakya’da verildi. Biz, o Antakya Kilisesi’ne tabiyiz. Çevre ilçedekiler, Altınözü olsun, Arsuz olsun, İskenderun olsun, hepimiz Antakya Patrikhanesi’ne bağlıyız. Onun için bir an önce burası ayağa kalksın ki insanlarımız, turistler buraya geliyor, dini kültürlerini burada yürütüyorlar. Örneğin Paskalya Bayramı’nda, Noel Bayramı’nda, Almanya’da, Fransa’da, İngiltere’de yaşayan halkımız hepsi buraya geliyor. Çünkü aileleri burada yaşıyorlar. Büyükbabaları, dedeleri, anneleri diyelim, buraya geliyorlar. Eğer diyorsak bin 600, bin 800 kişi, Paskalya’da 5 bin kişi oluyor. Bu, turizme bir katkıdır. Onun için benim istediğim devlet yetkililerden, bir an önce buranın ayağa kalkması ve ibadete açılması, turizme kazandırılması, onu isterim. Bu zamanla olacak tabii ki zamanını bilmiyoruz. Bir an önce yapılmasını talep ettik devlet yetkililerimizden.”

