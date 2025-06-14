Manisa'da Yeni Büyükşehir Belediye Başkanını Belirlemek İçin Seçim Tarihi Belli Oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından, yerine geçecek ismi belirlemek üzere meclis olağanüstü toplanıyor. 88 üyeli mecliste seçim, 16 Haziran Pazartesi günü gizli oylamayla yapılacak. CHP, mecliste çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Manisa'da Yeni Büyükşehir Belediye Başkanını Belirlemek İçin Seçim Tarihi Belli Oldu
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı yaşadığı site içindeki havuzdaki sorunu çözmek için makine dairesine girdi ve burada elektrik akımına kapılmıştı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Zeyrek’in beklenmedik vefatının ardından, yerine geçecek yeni başkanın belirlenmesi için Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplanacak.

GİZLİ OYLAMA YAPILACAK

Toplantı, 16 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 15.00’te Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak. Yeni başkan, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince meclis üyeleri tarafından gizli oyla belirlenecek.

88 üyeli mecliste, partilerin sandalye dağılımı şöyle:

CHP: 61
AK Parti: 15
MHP: 11
İYİ Parti: 1

Seçimin ilk turunda adayın seçilebilmesi için 3’te 2 çoğunluk gerekiyor. Bu çoğunluğa ulaşılamazsa, ikinci ve üçüncü turlarda salt çoğunluk yeterli olacak. CHP’nin meclisteki ezici çoğunluğu, partinin yeni başkan adayını belirlemede belirleyici olacağına işaret ediyor.

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Kaynak: ANKA

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