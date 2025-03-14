Manisa'da Korkunç Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Köprübaşı Karayolu’nun Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 72 yaşındaki Y.E. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken yolun sağında park halinde bulunan plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli Amirliği ekipleri, otomobilde sıkışan üç kişiyi kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Araçtan çıkarılan yolculardan 70 yaşındaki Menekşe Ertuğrul’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.E. ile yolcular D.S. (45) ve H.Ş.S. (6), sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Y.E. ve 6 yaşındaki H.Ş.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA