Malatya'da duvarı yıkılan binaya 'hasarsız' raporu verildi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde içi kullanılamaz hale gelen, duvarları yıkılan bir binaya hasarsız raporu verildi.

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Malatya'da duvarı yıkılan binaya 'hasarsız' raporu verildi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya'da son açıklanan verilere göre 108 bine yakın konut ağır hasar aldı veya yıkıldı.

6 Şubat depreminden sonra Malatya’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar tespit çalışmaları tekrar başlarken, bazı binalara  "hasarsız" raporu verilmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 49 numaralı bina da "hasarsız" raporu aldı.

Dairelerde ve merdivenlerinde gözle görülür hasar olan binanın sakinleri, eşyalarını almak için bile apartmana giremediklerini aktardı. 

Kaynak: ANKA

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