Kılıçdaroğlu’nun seccadeye basmasını Diyanet’e sorduk: ‘Günah değildir, yanlışlık olmuştur, kabalıkta, biz de yanlışlıkla seccadeye basabilirdik’

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğraf iktidara yakın isimler tarafından eleştiri konusu edildi.

Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun inanç, ibadet, ahlak ve sosyal hayat ile ilgili güncel fetva, karar ve mütalaaları için aranan, il müftülükleri bünyesinde hizmet sunan “Alo 190 fetva” hattını aradık.

Konuştuğumuz dini görevliye “Yanlışlıkla seccadeye ayakkabı ile basılması günah mıdır?” diye sorduk. Dini görevli “Günah değildir” yanıtını verdi.

Peki seccadeye basmak zorunda kalınırsa diye ekledik. Bunun üzerine görevli “Siz Kılıçdaroğlu seccadeye bastı. Onu mu soruyorsunuz” diye yanıt verdi. Bunun üzerine “Evet” dedik.

DİYANET: DALGINLIĞINA GELMİŞ, GÖRMEMİŞ, BUNDA HİÇBİR SAKINCA YOK

Dini görevli “Hanımefendi, sorunuzda herhalde maksat oydu zannedersem” diye ekledi ve şunları söyledi:

“Seccade, Müslümanların üzerine secde ettiği, ibadetimizi yaptığımız bir şey. Bir insan bunu bilerek, bilinçli olarak, hakaret olsun diye onu çiğnerse, yani ben sizin kutsallarınızı tanımıyorum derse, bu elbette ki günah olur ama biz bilmiyoruz, medyadan ne duyarsak o. Gerçekten de farkında olmamış, kalabalıktan, o telaştan hiç görmemiş, basmış, bunun hiçbir günahı da yok, hiçbir günahı olmaz. Önemli olan bunun saygısızlık amacıyla, bilerek ya da bilmeyerek yapıldı mı, yapılmadı mı? Gerçekten, sehven, dalgınlığına gelmemiş, görmemiş, bunda hiçbir sakınca olmaz. Bile bile basmışsa dini değerlerimize saygısızlık yapmış olur.”

Görevli son olarak Kılıçdaroğlu’nun bilerek seccadeye bastığını düşünmediğini belirterek şunları ekledi:

“Ben açıkçası, bilmiyorum tabi, bilerek yapılacağına inanmıyorum, düşünmüyorum, yanlışlık olmuştur. Kalabalıkta, telaşta böyledir. Yani bunu biz de yapsak aynı durum söz konusu olur. Biz de yanlışlıkla seccadeye basabilirdik.”

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı bir iftar yemeğinden sonra çekilen fotoğrafta yerde seccadenin olması ve üzerine basıyor olmaları iktidara yakın isimler tarafından gündeme getirilerek eleştirildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde durduğu fotoğrafını paylaşarak, "Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, söz konusu fotoğrafa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamada ise "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz" sözleri kullanıldı.