İrfan Değirmenci'den kendisini hedef alan Ahmet Hakan'a yanıt: Goygoycu, patron sâkisi

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, TİP'ten milletvekili adayı olan İrfan Değirmenci'yi hedef aldı. Değirmenci, Hakan'a yanıt verdi.

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İrfan Değirmenci'den kendisini hedef alan Ahmet Hakan'a yanıt: Goygoycu, patron sâkisi

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili aday adayı olan gazeteci İrfan Değişmenci, kendisini hedef alan Ahmet Hakan'a "patronun sâkisi" diyerek yanıt verdi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında İrfan Değirmenci'yi hedef aldı.

Hakan yazısında, şunları söyledi:

"BİLİMKURGU filmlerinde uzay mekiği mürettebatının ille de tayt giymesiyle kafa bulan Cem Yılmaz’ın esprisini hatırlıyorum.

Şöyle bir şeydi:

- Taytın var mı?

- Var.

- Giy gel baba.

En son İrfan’ın yeşil parkalı adaylık fotoğrafını görünce...

TİP’den aday olmanın bu noktaya vardığını düşündüm:

- Parkan var mı?

- Var.

- O zaman giy parkanı gel, aday ol.

Siyasi körlük nasıl oluşur

Şöyle oluşur:

Yakın çevrenin siyasi görüşleri, alabildiğine genellenir. Sabah akşam sürekli temas içinde olunan aynı kafadaki arkadaşların, Türkiye’nin genelini temsil ettiği zannedilir. Objektif verilere bakmaya tenezzül bile edilmez. Böylece gerçeklerden kopulmuş olur."

DEĞİRMENCİ'DEN YANIT

İrfan Değirmenci, kendisini hedef alan Ahmet Hakan'a sosyal medyadan yanıt verdi.

Değirmenci, şunları söyledi:

"10 yıllık hâki montumu diline dolamışsın Ahmet Hakan. Senin o montu biliyor olman lazım. Kanal D'den beni kovduğunuzda da üstümde aynı mont vardı. Goygoycu Ahmet, patronun sâkisi Ahmet."

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