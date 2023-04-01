Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamada depremin derinliği 17.92 km olarak açıklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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