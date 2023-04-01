Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’dan yapılan açıklamada depremin derinliği 17.92 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 1, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.22 km] Samandağ (Hatay)
Tarih:2023-04-01
Saat:15:40:53 TSİ
Enlem:36.089 N
Boylam:35.901 E
Derinlik:17.92 km
Detay:https://t.co/FBIBsLZfDW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem