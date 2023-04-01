Evlerinde ölü bulunan 6 kişinin cenazesi defnedildi

Elazığ'da evlerinde ölü bulunan 6 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Evlerinde ölü bulunan 6 kişinin cenazesi defnedildi

Elazığ'da, Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta dün 3 katlı binanın ikinci katındaki evde silahla vurulmuş bulunan 6 kişinin cesedinin Fırat Üniversitesi Hastanesindeki otopsisi tamamlandı.

Babası Cumali, annesi Zeynep, kardeşleri Yusuf, Remziye ve Mesut Fırat ile onları silahla öldürdükten sonra intihar eden öğretmen Hüseyin Fırat'ın cenazesi, Salıbaba Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde ailenin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kılınan namazın ardından cenazeler Asri Mezarlık'ta defnedildi.

OLAY

Elazığ'da öğretmen Hüseyin Fırat, dün Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'taki evde ailesinden 5 kişiyi silahla öldürmüş, doğal gaz vanasını açıp silahla intihar etmişti. Doğal gaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, cesetlerle karşılaşmıştı.

Kaynak: AA

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