AYM Başkanı Arslan, Sivas'ta cenaze törenine katıldı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Sivas'ın Suşehri ilçesinde cenaze törenine katıldı.

AYM Başkanı Arslan, Sivas'ta cenaze törenine katıldı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Başsavcı Abdullah Çelik'in vefat eden annesi Rabia Çelik'in cenaze törenine katılmak için Suşehri ilçesine geldi.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş ve bazı üyelerle cenaze töreninin yapılacağı Balhatun Camisi'ne geçen Arslan, kılınan cenaze namazın ardından Çelik ve ailesine taziyelerini iletti.

Rabia Çelik'in cenazesi, Suşehri Belediyesi Asri Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA

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Anayasa Mahkemesi (AYM)
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