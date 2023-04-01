Son dakika: İYİ Parti'ye saldırıya ilişkin gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na dün isabet eden kurşunun geldiği inşaat, polis ekiplerinin lazerli çalışması sonucu belirlendi.

İnşaatın İYİ Parti İl Başkanlığı binasının karşı cephesinde bulunduğu bina ile arasından D-100 karayolu geçtiği görüldü.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden mermi soruşturmasında gözaltına alınan bekçi serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'nin Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İstanbul Valiliği saldırıya ilişkin inceleme yürütüldüğünü ve konuyla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saldırının ardından İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen gün katıldığı canlı yayında kendisine yönelik söylediği "Beni kendinle uğraştırma" sözlerine işaret ederek "Bu defa da beni kendinle uğraştırma denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerden kurşunlandı" dedi.

Millet İttifakı liderleri, sosyal medya hesaplarından saldırıyı kınayarak İYİ Parti ve Meral Akşener'e destek mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, saldırıya ilişkin, "Az önce Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.





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Kaynak: Gerçek Gündem