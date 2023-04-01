Selahattin Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek: Oy uğruna Kur'an-ı Kerim'i pazarlamaya çalışmak mı, seccadeye yanlışlıkla basmak mı günah?

Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Demirtaş, "Oy uğruna Kur'an-ı Kerim'i pazarlamaya çalışmak mı, seccadeye yanlışlıkla basmak mı günah?" sorusunu sordu.

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Selahattin Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek: Oy uğruna Kur'an-ı Kerim'i pazarlamaya çalışmak mı, seccadeye yanlışlıkla basmak mı günah?

Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘seccadeye basma’ tartışmasına dahil oldu.

Demirtaş, yaptığı paylaşımda, “Milletin parasını çalmak mı, oy uğruna Kur'an-ı Kerim'i pazarlamaya çalışmak mı yoksa seccadeye yanlışlıkla basmak mı günah?” sorusunu sordu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı bir kare, yandaşlar tarafından sosyal medyada gündem haline getirilerek, Kılıçdaroğlu’na bir linç girişimi başlatılmıştı.

Selahattin Demirtaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’na destek verdi.

Demirtaş, paylaşımında şunları söyledi:

Milletin parasını çalmak mı, oy uğruna Kur'an-ı Kerim'i pazarlamaya çalışmak mı yoksa seccadeye yanlışlıkla basmak mı günah? Doğru cevabı bilmek için Müslüman olmaya gerek yok, insan olmak yeterli.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
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